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الأربعاء، 06-01-2021 08:45 م

تطورات فتح القطاعات والعودة الى المدارس والجامعات بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال استشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير ابو هلالة أن إعادة فتح القطاعات المغلقة مباشرة يعيد خطورة انتشار فيروس كورونا مجددا.
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واضاف ابو هلالة في تصريح على التلفزيون الأردني إن نسبة الفحوصات الايجابية انخفضت لأن عدد مخالطي المصابين انخفض، وذلك جراء اغلاق القطاعات ومنها المدارس.

وأضاف أنه عند فتح هذه القطاعات ستعود المخالطة وقد تعود نسبة الفحوصات الايجابية ترتفع مجددا، ولهذا يفضل التدرج بفتح القطاعات والعودة الى المدارس والجامعات.

وأكد ابو هلالة أن الخبرات الطبية والصيدلانية في الأردن اقوى منها في منظمة الصحة العالمية، ويجب أن يقدم الأردن خبراته لها وليس انتظار تعليماتها.

 




 

 


 

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