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الأحد، 04-10-2020 12:41 م

الاردن ينتج 10 مليون كمامة يوميا

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

وزارة الصحة 2)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الصحة ، تطورات قدرات المملكة في التعامل مع جائحة كورونا حتى شهر تشرين الاول(10) ، وذلك بعد ارتفاع واضح للإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ، عدا عن ارتفاع أعداد الوفيات .

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وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، ان الاردن ينتج 10 مليون كمامة يوميا و20الف واقي وجه يوميا و10 الاف لباس يوميا بالاضافة ل200 الف نظارة واقية وإجراء حوالي 20الف فحص pcr يوميا.


 وبالنسبة لاجهزة التنفس أكدت الوزارة، أكدت توفر2300 جهاز تنفس  في القطاعين العام والخاص  وتوفر 540 سرير  عناية حثيثة و6200 سرير طبي في المستشفيات.


واشارت الوزارة الى وجود33 مختبر  قادر  على اجراء فحصوص pcr وتوزعت المختبرات على  23 مختبر خاص 10 مختبرات  حكومية.


وارتفعت اعداد فرق التقصي الوبائي بحسب وزارة الصحة الى  400 فريق منها 250 فريق تابع للوزارة 100 تابع  للخدمات الطبية 50 قطاع خاص.

 

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