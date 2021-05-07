تطورات قرارات الحكومة بشأن حظر التجول الليلي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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انخفضت نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في الأردن الى اقل من 5% في الساعات الـ24 الماضية.وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.31%)، مقارنة مع (5.98%) يوم أمسبدوره اكد مصدر رسمي أن الحكومة قد تتخذ المزيد من الإجراءات التخفيفية واجراءات حظر التجول في حال ثبات المنحنى الوبائي وانخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 5 بالمئة لمدة أسبوعين متتاليين، مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار السعة الاستيعابية للمستشفيات.ونوّه المصدر إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي في الفترة القادمة، خاصّة خلال عطلة عيد الفطر المبارك والتي تشهد عادةً تجمعات عائليّة واجتماعيّة.