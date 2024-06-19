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الأربعاء، 19-06-2024 06:55 م

تطورات قضية الحجاج الأردنيين المفقودين في مكة المكرمة

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الوكيل الإخباري - في سياق متابعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لعمليات البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين، ولإجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم كل المساعدة والمساندة والخدمات القنصلية للمواطنين الأردنيين المتواجدين في مكة المكرمة خلال هذه الفترة، وللتسهيل عليهم وتجنيبهم عناء السفر للقنصلية العامة الأردنية في جدة، تعلن الوزارة تحديد مكتب خدمات قنصلية مؤقت تابع للقنصلية العامة الأردنية في جدة، داخل فندق كنوز الضيافة في مكة المكرمة قرب جسر المنصور طابق ميزانين، لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأردنيين، وعلى مدار الساعة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة استمرار الخلية التي كانت قد شكلتها الوزارة بالقيام بمهامها في متابعة أوضاع الحجاج الأردنيين، وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية وبمساعدة السلطات السعودية المختصة.

وللتواصل مع فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة، يمكن الاتصال على الأرقام التالية:  
- 00966501784611
- 00966563804751
- 00966562651508
- 00966501565050

كما يمكن التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة، من خلال الأرقام التالية:
- 00962795497777
- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني: 
[email protected]

 




 

 


 

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