تطورات قضية الشاب الابراهيم الذي توفي دهسا في مصر: الجاني سلم نفسه والتحقيق جار

الوكيل الاخباري - أصدرت السفارة الأردنية في القاهرة بيانا حول وفاة الشاب الأردني محمد أيمن الإبراهيم بحادث سير في مصر ، وتحدثت فيه عن سير مجريات التحقيق.



وقال البيان : "منذ تلقي القنصل الأردني في السفارة، صباح اليوم، تبليغا رسمياً بتعرض مواطن أردني للدهس، قامت السفارة الأردنية في القاهرة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات الأمنية المصرية التي فتحت تحقيقاً بالحادث، والتواصل مع عائلة المرحوم في الأردن، من خلال مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وأكد القنصل الأردني في السفارة، في البيانٍ، أن التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في الحادث لم تنتهي، حيث سلّم السائق المتسبب بالحادث نفسه للشرطة المصرية، في الوقت الذي نقل فيه المرحوم الإبراهيم إلى المستشفى عند وقوع الحادث، قبل أن يتوفاه الله.

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وأكد القنصل أنه وبالتنسيق مع عائلة المرحوم سيتم نقل جثمان الفقيد إلى الأردن فور انتهاء التحقيقات، التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية حول الحادث.



وأعربت السفارة الأردنية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الإبراهيم، والدعاء إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.