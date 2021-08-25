الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 02:15 م

تطورات هامة بقضية المواطنة التي ادعت خطف ابنتها من قبل طليقها

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تنتظر خطاب من القضاء لتوكلها مهام الكشف عن حيثيات قضية المواطنة التي تدّعي خطف ابنتها من قبل طليقها والفرار بها إلى خارج الأردن.

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وقال الفايز لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة تنتظر الخطاب من القضاء ليتم توجيهه إلى السلطات المعنية خارج الأردن، وذلك ليتم اصدار قرار رسمي عبر القنوات الدبلوماسية.

 

وأشار إلى أن وزارة الخارجية ليست صاحبة قرار الا اذا تم مخاطبتها بشكل رسمي.

 

وكان "الوكيل الإخباري" قد نشر قضية مواطنة تدعي قيام طليقها الذي يحمل جنسية عربية بخطف ابنتهما التي تبلغ من العمر 4 سنوات والهروب إلى مسقط رأسه.

 

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