الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-02-2021 08:04 م

تطور جديد حول عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير، ان التوصل إلى حلول مع الحكومة لاعادة فتح صالات الأفراح وصل إلى طريق مغلق .
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تصريحات المناصير جاءت رداً على انباء حول دراسة حكومية لعودة عمل صالات الافراح مطلع شهر اذار القادم بنسبة 20% من طاقتها الاستيعابية . 

وقال المناصير إن جميع الصرخات التي أطلقها أصحاب الصالات لم تُجدِ نفعا، كما لم تفعل الحكومة شيئا لانقاذنا وأصبحنا مطالبين من قبل الضمان الاجتماعي بتسديد المبالغ المترتبة علينا رغم أن القطاع مغلق بالكامل . 


 




 

 


 

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