تطور جديد على حادثة سرقة صراف آلي بجرافة في البلقاء

الوكيل الاخباري - وفق ما قاله اخصائيون في مجال العقوبات والمحاماة فان عقوبة مرتكبي جريمة سرقة الصراف الالي واضحة في قانون العقوبات الاردني .

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وقال اخصائيون ان العقوبة للمتهمين ستكون وفق المادة 404 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على ما يلي :

" يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع”.



