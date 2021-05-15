تطور هام على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة من الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا بلغت قرابة (3.12%)، مقارنة مع (3.41%) يوم أمس.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد تمّ إجراء (8857) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,921,815) فحصاً.

واكدت وزارة الصحة على ان مؤشر نسبة الايجابية في الفحوصات مهم جدا وتسعى الحكومة لخفضه حتى يصل الى 5% وهي النسبة التي سيتم الغاء جميع اشكال حظر التجول عند الوصول اليها . 

 بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، أن بلاغ رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة بشأن  تقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي "مستمر".

ولفت دودين ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تقليص ساعات الحظر الليلي بدأ اعتبارا من اول ايام عيد الفطر السعيد بحيث تكون للأفراد اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لجميع ايام الاسبوع ، وللمنشآت اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا في جميع ايام الاسبوع، وفق بلاغ أصدره رئيس الوزراء سابقا .

" القرار مستمر إلى حين صدور بلاغ جديد بعكس ذلك" ، وفق دودين .

 




 

 


 

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