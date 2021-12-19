الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على مخرجات خطة استراتيجية العقبة للأعوام الخمسة المقبلة

العضايلة يلتقي المشاركين في الملتقى الإبداعي لطلبة اتحاد جامعات العربية

تطوير العقبة وموانئ أبوظبي توقعان اتفاقيات لتطوير بنى تحتية متقدمة

اجتماع يبحث الآثار السلبية لتخفيض الرسوم الجمركية على الصناعة الوطنية

ثقافة الطفيلة تكرم عددا من الشباب والشابات المبدعين

72 ألف مواطن في الطفيلة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري": الأمطار ستكون "ممتازة" والأجواء باردة جداً وزخات ثلجية بهذه المناطق

الصفدي يؤكد ضرورة العمل بشكل فاعل ومنهجي لمساعدة الشعب الأفغاني

قرض جديد بـ 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي للأردن

الفحوصات الايجابية تعاود الارتفاع في الاردن

الأحد، 19-12-2021 05:11 م

تطوير العقبة وموانئ أبوظبي توقعان اتفاقيات لتطوير بنى تحتية متقدمة

e


الوكيل الاخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، في العقبة، اليوم الأحد، توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي تنص على قيام المجموعة بالمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة.

وتتعلق هذه الاتفاقيات، التي تشكل علامة بارزة في التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، بتطوير منطقة مرسى زايد، ومحطة السفن السياحية، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ، وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220211614017581863988

الملك يطلع على مخرجات خطة استراتيجية العقبة للأعوام الخمسة المقبلة

1220211813349219637938

العضايلة يلتقي المشاركين في الملتقى الإبداعي لطلبة اتحاد جامعات العربية

www

اجتماع يبحث الآثار السلبية لتخفيض الرسوم الجمركية على الصناعة الوطنية

12202116144710404100923

ثقافة الطفيلة تكرم عددا من الشباب والشابات المبدعين

12202117145657341840717

72 ألف مواطن في الطفيلة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

ثلج

الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري": الأمطار ستكون "ممتازة" والأجواء باردة جداً وزخات ثلجية بهذه المناطق

أخبار متعلقة
w

الصفدي وبوريل يترأسان المنتدى الإقليمي السادس لدول الاتحاد من أجل المتوسط

الصفدي 2

الأردن يدعو إلى تكاتف جهود تحقيق انفراجات في مساعي حل الصراعات الإقليمية

w

اتفاقية تمويل قرض لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغباوي بقيمة 30 مليون يورو

1120212418845476387884

الخصاونة يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

261969083_260285422799837_4556393382008570019_n

الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.. تفاصيل

f

الساكت مستشاراً دولياً للاستثمار والاقتصاد بالمعهد الدولي في جنيف