تطوير العقبة وموانئ أبوظبي توقعان اتفاقيات لتطوير بنى تحتية متقدمة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، في العقبة، اليوم الأحد، توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي تنص على قيام المجموعة بالمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة.



وتتعلق هذه الاتفاقيات، التي تشكل علامة بارزة في التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، بتطوير منطقة مرسى زايد، ومحطة السفن السياحية، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ، وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض.

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