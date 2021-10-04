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الإثنين، 04-10-2021 02:18 م

تعاطف أردني مع حادثة وفاة مصري بحادث سير بإربد

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الوكيل الاخباري - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد ، بعد فاجعة وفاة عامل يحمل الجنسية المصرية ، بعد انقلاب صهريج محمل بالباطون الجاهز أثناء العمل في عمارة قيد الإنشاء في الحصن ، وفق مصدر امني لـ" الوكيل الاخباري" .

وتعاطف الأردنيون مع العامل المصري ، حيث تمّ إخلاء الوفاة الى المستشفى.

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وانهالت التعليقات على الخبر ، داعين له بالرحمة والمغفرة ، حيث يتواجد في المملكة لغايات العمل من أجل "لقمة عيش كريمة" ، حيث غادر مصر بهدف إعالة عائلته .

 

وكانت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد وشرطة اربد تعاملت الأحد مع الحادث، وفتح تحقيق مروري للوقوف على ملابساته.

 

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