تعاون أردني نرويجي في مجالات الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت، عن اتفاق الأردن والنرويج على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز.

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وقال الخرابشة، إن زيارة الوفد للنرويج تأتي لمتابعة نتائج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمملكة النرويج في شهر آذار الماضي، والتي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي.



وأشار إلى أن لقاء جمع الوفد الأردني بوزير البترول والطاقة النرويجي تاريه اوسلاند، ناقش خلاله الجانبان الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون خاصة في مجال البنية التحتية للقطاع والعمل المشترك بهدف إعداد مشروع للربط الكهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع الدول الأوروبية لتتمكن من تزويدها بالطاقة الخضراء بكلف منخفضة نسبياً.



ووفق الخرابشة تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة حاليا لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة مما يسهم في تحقيق التزامات الدول بتخفيض انبعاثات الكربون ومواجهة آثار التغير المناخي.



ولفت إلى أن الزيارة اشتملت على اجتماعات وزيارات إلى شركات متخصصة في مجال الطاقة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنقيب عن النفط والغاز.