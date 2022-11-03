الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفى - صورة

معسكر نتنياهو يفوز بأغلبية واضحة في الكنيست

الأردن يرحب باتفاق السلام بين إثيوبيا وتحرير تيغراي

مشاركة اردنية بالمؤتمر الدولي لجائزة دوق ادنبرة الدولية

وزير الأوقاف يفتتح فعاليات الملتقى الخيري في قضاءي اذرح وأيل

الأميرة بسمة بنت طلال تفتتح أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لأمراض الجهاز الهضمي

تعاون بحثي وعلمي بين العلوم والتكنولوجيا وتبوك السعودية

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لعلوم الرياضة والصحة

البرلمان اللبناني يطلب من حكومة ميقاتي الاستمرار بتصريف الاعمال

إيران.. مقتل شخصين بمواجهات غربي طهران

الخميس، 03-11-2022 07:44 م

تعاون بحثي وعلمي بين العلوم والتكنولوجيا وتبوك السعودية

112022121116791251389


الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم مع رئيس جامعة تبوك السعودية الدكتور عبد الله الذيابي والوفد الأكاديمي المرافق له، سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات علمية وطبية وتدريبية وبحثية مختلفة.

وقدم السالم خلال اللقاء اليوم الخميس، موجزًا عن الجامعة وكلياتها وأقسامها وبرامجها الأكاديمية، مشيرًا إلى أهمية التشبيك وبناء شراكات مع الجامعات العربية الشقيقة، وتوسيع فرص التعاون فيما يتعلق بتبادل الخبرات البحثية والتدريسية والتبادل الطلابي، والمجالات الأكاديمية المختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020222715496469792203

الكرك: ورشة تدريبية حول طرق عرض وتسويق المنتجات الكترونيًا

وزارة الخارجية

الأردن يرحب باتفاق السلام بين إثيوبيا وتحرير تيغراي

1667495469248

مشاركة اردنية بالمؤتمر الدولي لجائزة دوق ادنبرة الدولية

112022118225922251304

وزير الأوقاف يفتتح فعاليات الملتقى الخيري في قضاءي اذرح وأيل

ffff

الأميرة بسمة بنت طلال تفتتح أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لأمراض الجهاز الهضمي

wwww

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لعلوم الرياضة والصحة

أخبار متعلقة
smart-cities-backgrounder

مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

w

اطلاق مبادرة ملعبي حقي في جامعة آل البيت

1667388493327

الأردن يشارك في مؤتمر قمة الويب

1020223017152260694724

ورشة حول أسس الصحة والسلامة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

312405111_462842049277017_474639386416071493_n

بحث التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعة الهاشمية وجامعة كنت ستيت الأمريكية

10202223193241412174899

العلوم والتكنولوجيا تبحث مع وفد أميركي التعاون في تشخيص الأمراض المُعدية