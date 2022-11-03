تعاون بحثي وعلمي بين العلوم والتكنولوجيا وتبوك السعودية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم مع رئيس جامعة تبوك السعودية الدكتور عبد الله الذيابي والوفد الأكاديمي المرافق له، سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات علمية وطبية وتدريبية وبحثية مختلفة.



وقدم السالم خلال اللقاء اليوم الخميس، موجزًا عن الجامعة وكلياتها وأقسامها وبرامجها الأكاديمية، مشيرًا إلى أهمية التشبيك وبناء شراكات مع الجامعات العربية الشقيقة، وتوسيع فرص التعاون فيما يتعلق بتبادل الخبرات البحثية والتدريسية والتبادل الطلابي، والمجالات الأكاديمية المختلفة.

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