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الثلاثاء، 19-04-2022 05:22 م

تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة الأطباء

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، اليوم الثلاثاء، مع وفدٍ من فرع نقابة الأطباء في إربد تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الطبية والأكاديمية.

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وأكد السالم عمق العلاقات التي تربط الجامعة بالنقابات المهنية ومنها نقابة الأطباء، مشيراً إلى سعي الجامعة لتعزيز أطر التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وتوسيعها.


وناقش الجانبان سبل التعاون الممكنة والمتعلقة بإقامة المؤتمر الطبي الدولي العاشر لنقابة الأطباء- فرع إربد والمزمع عقده نهاية شهر أيار المقبل، بالتعاون مع الجامعة، كما بحثا إقامة ورش متخصصة ومحاضرات تثقيفية.


من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الذي ضم رئيس اللجنة العلمية الدكتور رشيد ابداح ورئيس اللجنة الفرعية الدكتور باسم غرايبة أمين سر اللجنة الدكتور علي عبيدات، عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة، لحرصها على التعاون مع النقابة ومختلف الجهات الطبية، مبدين استعدادهم لتعزيز التعاون مع الجامعة لإيجاد حلول لتحديات تواجه القطاع الطبي في الأردن.

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