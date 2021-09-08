الأربعاء 08-09-2021
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تعبيد عدد من الطرق في الرمثا بكلفة 2 مليون دينار

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الأربعاء، 08-09-2021 09:01 م

تعبيد عدد من الطرق في الرمثا بكلفة 2 مليون دينار

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الوكيل الاخباري- أنهت بلدية الرمثا الكبرى تعبيد عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة دبة نمر، ضمن خطة عمل للمنطقة، والتي تضمنت معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار وتلف طبقات الاسفلت بكلفة بلغت 2 مليون دينار.

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وقال رئيس لجنة البلدية متصرف لواء الرمثا الدكتور طايل المجالي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن البلدية قامت بتنفيذ عمليات التعبيد للشوارع والطرق في العديد من المناطق التابعة لها ضمن حزمة من المشاريع الخدمية والبنية التحتية بهدف تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.


وأشار إلى أن البلدية أنهت المرحلة الثانية من إعادة إنشاء عدد من الطرق، تمهيداً لتعبيدها وإنهاء مشكلة تجمع مياه الأمطار التي تسببت بأضرار للمواطنين والمحلات التجارية، مبينا أن مشاريع التعبيد بالبلدية تأتي ضمن استراتيجية اعتمدتها البلدية لأولويات الطرق التي تحتاج إلى إعادة تعبيد لتكون البنية التحتية ملائمة لهذه الشوارع.


بدوره، بين مدير المشاريع في بلدية الرمثا المهندس محمد الحوراني، أن البلدية قامت بدراسة طرق المدينة التي تعرضت لاضرار وتلف في الطبقات مؤخرا تمهيدا لتعبيدها وصيانتها، مؤكدا أن البلدية ستقدم الخدمة حسب الإمكانات والقدرات المتاحة لها، مبينا أن بعض الطرق لم يتم تعبيدها كونها لم تسجل على مخططات التعبيد، حيث لا تغطي قيمة العطاء جميع طرق الرمثا.

 

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