تعديلات الضمان.. زيادة كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار و75% لمن تقل عن 500 دينار

الوكيل الإخباري -

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أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن التعديلات المقترحة على القانون تضمنت رفع رواتب المتقاعدين.وبينت المؤسسة، وفقا لما رصده "الوكيل الإخباري" أنه سيتم ربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.وأضافت أنه سوف تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن (300) دينار ، وتمنح بنسبة (75%) للرواتب التي تزيد عن (300) دينار وحتى (500) دينار، وتمنح بنسبة (50%) للرواتب التي تزيد عن (500) وحتى 1000 دينار.وقالت المؤسسة إن رواتب نظام التقاعد المبكرة التي تزيد عن 1000 دينار سوف تُربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.ورفعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعديلات قانون الضمان لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي لحين إقرارها.