الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

دولة عربية ضمن أفضل 10 دول بالعالم

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

الهواري: 38 ألف طبيب سيتخرج خلال 6 سنوات المقبلة

وزير العمل: لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

الإثنين، 12-09-2022 10:58 ص

تعديلات الضمان: سقف علاجي غير محدود للتأمين الصحي واموال صندوق التكافل غير مستردّة

876f42a073abe50e55bbe2f9f2e46aa8


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنه من المُتوقع أن لا يتم وضع "سقف علاجي" للتأمين الصحي المُخصص للعاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص، حال إقرار التعديلات المقترحة على قانون الضمان. اضافة اعلان


وبيّن المجالي لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المُبكر الحديث عن هذا الجانب، مؤكداً أن آليات الاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالضمان تترك لتعليمات مجلس إدارة المؤسسة . 

وحول صندوق التكافل، شدد المجالي على أن المبالغ التي يستفيد منها من تنطبق عليهم شروط وغايات تأسيس الصندوق غير مستردّة لأنها (ليست سلف). 

يذكر أن التأمين الصحي وصندوق التكافل من أبرز المقترحات التي أضيفت على قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، والتي تنتظر الإقرار رسمياً من مجلس الوزراء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A1569

الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الملك 4

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام

306845456_388537886786785_8437838462804650439_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

download

الزرقاء: محاضرة عن الديون العالمية بين الحاضر والماضي

9202210223044821160105 (1)

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

أخبار متعلقة
رواتب-في-الكويت-650x400

تعديلات الضمان.. زيادة كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار و75% لمن تقل عن 500 دينار

jordanian-dinar

تعديلات الضمان .. اقتطاع 1-2 دينار عن كل المشمولين بالضمان لصندوق التكافل

422510_8_1641143833

الفئات المستفيدة من تأمين صحي الضمان الاجتماعي

8202227113548157584043

مصدر يتوقع دخول معدل قانون الضمان حيز التنفيذ منتصف تشرين أول القادم

2202210131616883754624

مليون و 200 الف مؤمن عليه سوف يستفيد من تأمين صحي الضمان قريباً

8202222194743725877921

توضيح من الضمان حول موعد وتفاصيل زيادة الرواتب التقاعدية