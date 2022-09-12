تعديلات الضمان: سقف علاجي غير محدود للتأمين الصحي واموال صندوق التكافل غير مستردّة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنه من المُتوقع أن لا يتم وضع "سقف علاجي" للتأمين الصحي المُخصص للعاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص، حال إقرار التعديلات المقترحة على قانون الضمان.وبيّن المجالي لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المُبكر الحديث عن هذا الجانب، مؤكداً أن آليات الاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالضمان تترك لتعليمات مجلس إدارة المؤسسة .وحول صندوق التكافل، شدد المجالي على أن المبالغ التي يستفيد منها من تنطبق عليهم شروط وغايات تأسيس الصندوق غير مستردّة لأنها (ليست سلف).يذكر أن التأمين الصحي وصندوق التكافل من أبرز المقترحات التي أضيفت على قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، والتي تنتظر الإقرار رسمياً من مجلس الوزراء.