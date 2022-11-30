تعديلات الضمان: 1000 دينار سقف صرف الرصيد الادخاري ونسبة 50% للعلاج والتعليم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن توحيد نسبة صرف الرصيد الادخاري، وفقاً للتعديلات الجديدة، سوف تكون (50 % ) لغايات التعليم والعلاج، اعتباراً من بداية العام المقبل، بدلا من أنها ( 60 % ) لغايات العلاج و ( 75 % ) لغايات التعليم

اضافة اعلان



وقال المجالي لـ " الوكيل الإخباري" إن سقف المبلغ المتاح للصرف سيكون ( 1000 ) دينار بدلًا من (3000 ) آلاف دينار.



وأشار إلى أن جميع المؤمن عليهم الذين مضى على سحب رصيدهم الادخاري في المرة الأولى ( 36 ) اشتراكاً يجوز لهم التقدم بطلبات السحب قبل 31/12/2022، وسيكون سقف الرصيد لديهم 3000 دينار.



وكانت أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أمس الثلاثاء، عن تعديل تعليمات سحب الرصيد الادخاري، موضحة أن التعديل يتعلق بشروط السماح بسحب الرصيد للمرة الثانية، حيث اشترطت التعليمات الجديدة توفّر (60) اشتراكاً بعد عملية السحب الأولى بدلاً من (36) اشتراك كما هو معمول به في التعليمات الملغاة، كما تضمن القرار الجديد تعديل سقف المبالغ المسموح بسحبها ونسب هذه المبالغ.



وبينت المؤسسة أن التعليمات الجديدة سيعمل بها اعتباراً من 1/1/2023 وأنه سيتم فتح باب التقدم بطلبات الاستفادة من هذه المنفعة للمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة اعتباراً من اليوم الأربعاء .

