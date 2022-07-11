تعديلات على برنامج فعاليات مهرجان جرش

الوكيل الاخباري- انهت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون وضع اللمسات النهائية لبرامج فعاليات الدورة 36 بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين وذلك بعد أن تم التعاقد مع جميع الفنانين الأردنيين والعرب الذين سيضيئون ليالي جرش لهذا العام.

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وزيرة الثقافة هيفاء النجار أكدت على أن هذه الدورة من مهرجان جرش الذي يعتبر من أهم مشاريع وزارة الثقافة ستكون متنوعة وتحمل رسالة فنية وثقافية وطنية، وتمنح الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الفنانين الأردنيين.



من جهته قال المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار: إن "التعاون مع النقابة أثمر في إنجاز برنامج فني مهم ومتنوع، وأن إدارة المهرجان ومن خلال الاتفاقية التي أبرمت مع النقابة قدمت فرصة مهمة للفنان الأردني وأسهمت في توسيع دائرة المشاركة لجميع المهن الفنية، مما سينعكس إيجابا على المهرجان ويرفع من سويته".



وأشار قعوار إلى أن البرنامج الذي يعلن عنه اليوم "جاء بعد مشاورات ولقاءات بين إدارة المهرجان ومجلس إدارة النقابة، وقد توافق الطرفان على هذا البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 800 فنان أردني يمثلون جميع القطاعات، وشارك في البرنامج أكثر من 108 مطربين.



من جهته أشاد نقيب الفنانين الأردنيين بالشراكة التاريخية مع إدارة مهرجان جرش لافتا إلى أن النقابة تتولى الإشراف على البرنامج المتعلق بالفنانين الأردنيين وان المشاركات لا تتوقف عند الفعاليات الموسيقية وإنما تتسع إلى العروض المسرحية والسينمائية ومسرح الطفل والشباب وغيرها .



وتاليا البرنامج النهائي لمهرجان جرش وعلى جميع الفضاءات التي تعنى بتقديم الثقافة والفن في المدينة الأثرية وعمان ولإربد وعدد من المواقع.



افتتاح رسمي بفرقة "رم" لطارق الناصر

المهرجان الذي ستوقد شعلته في السابعة من مساء يوم الاربعاء 27/7 تحت الرعاية الملكية السامية وبحضور رسمي وشعبي سينطلق باحتفالية موسيقية للفنان طارق الناصر، يرافقها استعراضات فنية، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الأردنيين، تعكس الهوية الأردنية بتنوعها الثقافي والإنساني مستلهمة تاريخ الأردن وتراثه الفني، وتمثل سردية سمعية موسيقية تليق بالمهرجان والرسالة التي يحملها للعالم بوصفه جسرا للتواصل والحوار بين الثقافات، ومنصة للتعريف بالفنون والثقافة الأردنية.



وتحت شعار"نوّرت ليالينا"، تبدأ فعاليات البرامج الثقافية والفنية المختلفة في المدرجات والساحات والمسارح معلنة انطلاق الفرح في جنبات المدينة الأثرية خلال الفترة 28/7/ وحتى 6/8/2022

المدرج الجنوبي



تبدأ الحفلات الفنية على المدرج الجنوبي حيث سيكون اليوم الأول الخميس 28/7 للمطرب اللبناني عاصي الحلاني، ومن الأردن جهاد سركيس وغادة عباسي.

ويشهد يوم الجمعة 29/7 حضورا مهما للفنان اللبناني مروان خوري، والفنانة الأردنية ليندا حجازي والفنان الأردني نجم السلمان.



وتحيي الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة ليلة السبت 30/7 حفلا فنيا تنوع فيه بين التراث الفلسطيني والعربي. في حين سيغني الفنان العراقي محمود التركي ليلة الأحد 31/7 والفنان الأردني أسامة جبور والفنان الأردني يحيى صويص.

ويغني الفنان السعودي ماجد الرسلاني بمرافقة الفنان الأردني محمود الدعجة ليلة الأثنين 1/8، وفي الليلة نفسها يقدم الفنان الأردني حسين السلمان وصلة من الأغنيات المنوعة.



ويشهد المسرح الجنوبي مساء الثلاثاء "ليلة أردنية" بامتياز، حيث سيغني الفنان محمد الحوري والفنان أحمد عبنده والفنان بشار السرحان. في حين تقدم ليلة الأربعاء 3/8 فرقة نادي الجيل للفنون الشركسية عروضا تراثية إبداعية.



ليلة الخميس 4/8 يقدم الفنان زياد برجي من لبنان مجموعة من أغانيه، ومنها: "لعيونك الحلوين، والله رجعت..."، يليه الفنان الأردني رامي شفيق في وصلة تنوع بين ألوان الطرب الأردني والعربي، كما يقدم الفنان الأردني طوني قطان وصلة منوعة.



وسينفرد الفنان المصري تامر حسني ليلة الجمعة 5/8 في مجموعة من أغانيه الجديدة والمتجددة.



ليختم المطرب السعودي رابح صقر ليلة السبت 6/8، آخر ليالي جرش الفنية لهذا العام بمنوعات من ألبومات الطرب.



المسرح الشمالي

على المسرح الشمالي الذي يعتبر من أهم مسارح المدينة الأثرية، والذي قدم مئات الفنانين العرب والمحليين سيكون البرنامج مكتظا بالإبداع والموسيقى والطرب، حيث يشهد يوم الخميس 28/7 حفلا فنيا لفرقة اوتوستراد يتبعه حفل لعدد من المطربين الأردنيين منهم: نانسي بيترو- حمدي المناصير- محمود سلطان.

ويشهد يوم الجمعة 29/7 ليلة أردنية للمطربين: سعد أبو تايه- زياد صالح- ناصر ارشيد.



في حين تقدم المطربة فايا يونان من سوريا ويوم السبت 30/7 مجموعة من أغنياتها، يليها عيسى السقار بمجموعة من أغنياته المميزة.

يوم الاحد 31/7 تقدم فرقة حرقة كرت وصلة إبداعية ويغني بعدها هيثم عامر- محمد اربيحات- صالح كراسنة.



يوم الاثنين 1/8 تقدم فرقة شرقيات وصلة إبداعية ويغني بعدها: مجد أيوب- بيسان كمال- علي حمادة.



يوم الثلاثاء 2/8 تقدم المسرحية الغنائية غربة حب (جوقة سراج)من فلسطين.

ويوم الاربعاء 3/8 تقدم فرقة سعيد برادة – المغرب مجموعة من فقراتها، ويليها يوسف كيوان- يزن الصباغ- هيفاء كمال في وصلة غنائية.



يوم الخميس 4/8 ستحل على المدرج الشمالي فرقة تكات من سوريا يغني بعدها: توفيق الدلو- احمد الكردي- مصطفى شعشاعة.



وستقدم الفرقة الوطنية السعودية يوم الجمعة 5/8 التراث السعودي.

ويكون ختام ليالي جرش على الشمالي يوم السبت 6/8 مع فرقة جدل من الاردن وفرقة بانه من البحرين.



مسرح أرتيمس

يشهد مسرح ارتيمس التاريخي الذي ارتبط بالفعاليات الثقافية في مهرجان جرش عشرات الفعاليات، حيث ستكون هناك امسية شعرية يومية في السادسة والنصف مساء، يتبعها فعاليات يومية فنية وثقافية على المسرح نفسه بامسيات قصصية وشعرية لبشاير جرش، وعزف على العود لعلاء شاهين، وفرقة ألماس والمطربة السويدية كرستين وبارينا، وفرقة ماريمبيلا- محمد طه، وفرقة حليم للموسيقى، فرقة نايا النسائية، عادل الحاج- عماد سلطان- احمد الجميلي/ الأردن، فرقة ترانيم، فرقة الجنوب اضافة لمركز زها، عرض موسيقي د. محمد زهدي وفرقته، وفرقة فيوليت اليوسف، فرقة أساطير الطرب (غالب خوري- نبيل سمور- خير أبو عيد- سامي حليم).





الساحة الرئيسية

تشهد الساحة الرئيسية مئات الفعاليات المتنوعة والثرية التي جاءت وفق برامج المهرجان وبالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين وبرامج التبادل الثقافي حيث تشمل فعاليات يوم الخميس، أول أيام المهرجان 28/7 دي جاي أغاني وطنية ومذيع داخلي، فرقة شابات السلط للفنون الشعبية، جمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية الثقافية، جمعية فرسان البادية للفنون والتراث، والفرقة الهندية. فيما يشهد يوم الجمعة 29/7 دي جاي أغاني وطنية ومذيع داخلي، جمعية فرقة كفرنجة للفنون الشعبية، جمعية أصايل الأزرق للتراث، والثقافة (فرقة بني معروف للفلكلور الشعبي)، تراث البحرين، جمعية فرقة معان للفلكلور الشعبي.

كما يشهد يوم السبت 30/7 على الساحة الرئيسية دي جاي اغاني وطنية ومذيع داخلي، فرقة الراجف للفنون الشعبية، فرقة الحسين الموسيقية، الفرقة المكسيكية/ المكسيك، حسام ووسام اللوزي- رامي الخالد- عمر الصقار- بكر الحراسيس.



ويشهد يوم الأحد 31/7 دي جاي أغاني وطنية ومذيع داخلي، حفل افتتاح بشاير جرش، عبد الرحيم غزلان- رأفت فؤاد- حالد بركات- محمد شعلان- عبد الحافظ خوالدة ، جمعية فرقة تراث معان، فرقة جمعية السامر الأردني.



أما يوم الإثنين 1/8 فيشهد فعاليات دي جاي أغاني وطنية ومذيع داخلي، فرقة بيادر قروية/ فلسطين، وعدد من الأغاني للفنانين الأردنيين: نايف الزايد- محمد قنديل- ضرار هيلات - أمين الصباغ- سليم عياصرة ، وفرقة منتدى مادبا لإحياء التراث.



إلى ذلك يشهد يوم الثلاثاء 2/8 دي جاي أغاني وطنية ومذيع داخلي، جمعية فرقة المغير راحوب لإحياء التراث، جمعية فرقة دير علا للتراث والفنون الشعبية، فرقة الريشة للفنون الشعبية، وليلة طرب أردنية يشارك فيها: ماجد رزيقات - حسام عزت- بلال مسعود- غسان أبو صفية- محمد القيسي. فيما سيشهد يوم الأربعاء 3/8 دي جاي أغاني وطنية ومذيع داخلي، فرقة بيادر قروية/ فلسطين، فوزي موزي، جمعية فرقة جبال الطفيلة للتراث الفني الأردني، فرق تبادل ثقافي/ عربي.



ويشهد يوم الخميس 4/8 دي جاي أغاني وطنية ومذيع داخلي، جمعية فرقة معان للفنون الشعبية، جمعية العقبة للثقافة والفنون والتراث/ فرقة العقبة للفنون الشعبية، وليلة أردنية بمشاركة الفنانين: سليمان الشملاوي- امير صلاح- طارق بجالي- محمد خير أبو شقرة- هيثم جريسات ، فرقة شعبية أردنية.



ويشهد يوم الجمعة 5/8 دي جاي أغاني وطنية ومذيع داخلي، وليلة أردنية لعدد من الفنانين الأردنيين: إبراهيم خليفة- يوسف مرعب- فادي رأفت- محمد صبيحات - أديب القاسم، وعرض لفرقة فوزي موزي، جمعية فرقة الكرك للفنون المسرحية والشعبية، الفرقة الكورية/ كوريا الجنوبية.



ويشهد يوم السبت 6/8 آخر أيام مهرجان جرش دي جاي أغان وطنية ومذيع داخلي، وعرض لفرقة البادية الشمالية للفنون الشعبية، وطرب اردني لعدد من الفنانين الأردنيين منهم: بسام الحلو- محمد قوقزة- لؤي بدر- يوسف عياش- محمد الصقار، فرقة كورال جامعة العقبة، وفرقة الفنون الأدائية السعودية.



مسرح الصوت والضوء



تتعدد الفعاليات على مسرح الصوت والضوء حيث سيقام العديد من الفعاليات المسرحية للكبار، وتعرض مجموعة من المسرحيات، منها: مسرحية زووم مع زعل وخضرة، حدث في الجنة، سجل أنا عربي، الديرة ع الحصيرة، متاهة جهنم، قطار الباقورة، سعاد وشلة عناد، ملحمة السراب، تفاح. وسيعرض مسرحيات للأطفال منها: عروض لبشاير جرش، تنظيم الوقت (هيا ننظم وقتنا)، يا دارنا، سامح أنت الرابح، وطن الطائر، صندوق البهلوان، نعنع ونوار، كان وأخواتها، أولاد الحارة.



شارع الأعمدة



ويشهد شارع الأعمدة هذا العام عشرات الفعاليات التفاعلية مع جمهور المهرجان حيث سيكون هناك "رسم على الوجوه" ومعزوفات موسيقية مختلفة والمهرج والعديد من الفعاليات التي ستشهد تفاعلا كبيرا ومهما مع الأطفال.

كما يشتمل على عزف على الربابة وغناء لعدد من المطربين الأردنيين منهم: رائد السرحان، ينال المصري، عبد الرحمن الخضور، ينال المصري، أحمد الدرايسة ، إضافة لفرقة المهابيش، والعديد من الفرق الفنية المحلية والفرق التابعة لنقابة الفنانين الأردنيين.



فعاليات إربد



في مدينة إربد العاصمة العربية للثقافة 2022، وضمن التشارك والتوسع في الأنشطة تغني المطربة نداء شرارة في الثامنة من مساء يوم الخميس 4/8 على مسرح مدينة الحسن، وتغني المطربة مكادي نحاس في الثامنة من مساء يوم الجمعة على مسرح الحسن.

وتعرض في مدينة إربد وضمن برامج مهرجان جرش العديد من الأفلام الروائية الطويلة، منها: خلف الكواليس، أسيرة الحب، لحظة، هيَ، لقيط، هي أختك، انتهاك، طعم الطين، أدهم، الأمل بالحب، الهدف المفقود، يا جار، خيانة جسد، وسط البلد،، 37.5، سراب، السلم والحيوان.



فعاليات عمان/ المركز الثقافي الملكي

تتوزع الفعاليات في عمان على عدد من المسارح حيث تشهد مسارح المركز الثقافي الملكي عشرات الفعاليات ضمن برامج المهرجان المختلفة، ويقام على المسرح الدائري مجموعة من العروض، منها: مسرحية كاسيت شرقي، تراتيل ثورة نساء، زود الأمجاد، وطن الدحنون، ليلة مقتل العنكبوت، سالومي، نسيج – كوميداس، خط التماس، جلاتيا ومسرحية كاريكاتير. إضافة إلى عدد من الحفلات الفنية على المسرح الرئيسي لمطربين أردنيين، منهم: سهير عودة- سامر أنور- سليمان عبود- ثمين حداد- عامر محمد- مالك ماضي - عودة زيادات- نبيل فاخوري- محمد أبو غريب- عماد الخوالدة- أشرف صابر- رويدا العاص- بسام الحلو- أحمد بسام.



مركز الحسين/ عمان

على المسرح الرئيسي بمركز الحسين الثقافي في رأس العين، يغني في الثامنة من مساء الجمعة 5/8 فؤاد حجازي- سلوى العاص- بشارة الربضي - عطا الله هنديلة - فيصل حلمي- وفؤاد راكان.



رسالة ثقافية

ولأن المهرجان يمثل رسالة ثقافية وطنية ترسخ نوعية المشاركة واتساعها وتنوعها محليا وعربيا وعالميا، فقد جاء البرنامج الثقافي لهذا العام متنوعا على صعيد ما سيقدم.

ومنح المهرجان جائزته السنوية للشاعر زياد العناني، وأطلق اسم القاص فخري قعوار على ملتقى القصة الذي سيقام في مقر رابطة الكتاب الأردنيين وسيشارك فيه مجموعة كبيرة من القاصيين الأردنيين. فضلا على إطلاق جائزة خاصة لأفضل ديوان شعري لهذا العام يتم اختيارها من قبل اللجنة الثقافية.

وينظم المهرجان مؤتمرا نقديا عربيا على مدار يومين، الأول يتخصص في الشعر ويقام في المركز الثقافي الملكي، والثاني في الفن التشكيلي ويقام في الجامعة الأردنية.



أمسيات شعرية

ويأتي البرنامج الشعري الذي تشرف عليه اللجنة الثقافية زاخرا بالأسماء الشعرية العربية المكرّسة والذين يمثلون تنوعا ثقافيا وفنيا.

يشارك من السعودية الشاعر جاسم الصحيح، والشاعر أحمد الملا، ومن عٌمان الشاعر عبد الرزاق الربيعي، ومن المغرب الشاعرة عائشة بلحاج، ومن تونس الشاعر آدم فتحي، ومن مصر الشاعرة فاطمة ناعوت ، ومن الجزائر الشاعرة لويزة ناظور، ومن العراق الشاعر علي جعفر العلاق، والشاعر عارف الساعدي ومن سوريا الشاعر بشير البكر، ومن فلسطين الشاعرة نداء يونس والشاعر سليمان دغش والشاعر الدكتور عبد الله عيسى.

فيما يشارك من الأردن أكثر من 40 شاعرا وشاعرة،. فضلا عن برنامج شعري خاص باتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ومجموعة من الندوات القصصية والنقدية يقيمها الاتحاد بمشاركة أكثر من 70 أديبا من أعضاء الاتحاد. سومبوزيوم تقيمه رابطة التشكيليين الأردنيين.

يركز المهرجان على أبناء المجتمع المحلي حيث سيقدم خلال هذه الدورة أمسيات شعرية على مدار أيام الأسبوع يشارك فيها العديد من أبناء المجتمع المحلي والذين يتبعون للهيئات الثقافية المحلية في المدينة حيث سيشارك أكثر من 50 شاعرا ومثقفا في هذه التظاهرة الثقافية.



المسؤولية الاجتماعية

يركز البرنامج وفي إطار المسؤولية الاجتماعية على تنظيم حفل خاص لفرقة فوزي موزي في مركز الحسين للسرطان للأطفال وذويهم.

وفي إطار رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فقد أدرج المهرجان برنامج الملتقى التشكيلي الذي حمل عنوان "عبق اللون"، وهو يعنى بالأطفال المكفوفين ممن لهم شغف بالرسم من خلال تمييز اللون بالرائحة، حيث سيقام ورشة للرسم ينتج عنها معرض خاص سيقام خلال ايام المهرجان، ويعتبر عبق اللون مشروع ريادي يستحق الدعم.

ويقدم برنامج " بشاير جرش" الذي يعنى بالمبدعين الشباب هذا العام أوسع مشاركة في تاريخه لأكثر من 120 شابا وشابة مبدعة في حقوله الستة المختلفة.