تعديلات على توزيع المياه في عمان - أسماء المناطق

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه الأردن "مياهنا" عن إجراء تعديلات طفيفة على برنامج توزيع المياه لمناطق محددة في محافظة العاصمة عمّان، بدءا من اليوم الثلاثاء، لغايات تحسين التزويد المائي.



وقالت الشركة، إنّ المناطق التي ستشملها التعديلات، الصويفية العالي سوق التجاري، من الخميس حتى الجمعة، الصويفية المنخفض خلف إسكان "بيتنا"، من الجمعة حتى الأحد، دير غبار حي الديار العالي حول صيدلية "جونيا"، من الاثنين حتى الثلاثاء، منطقة شارع القاهرة وما حولها، من الخميس حتى الجمعة، منطقة عبدون الجنوبي خلف نقابة المقاولين من الثلاثاء حتى الخميس.



وفي الروابي حول منطقة ترخيص غرب عمّان، من السبت حتى الأحد، الروابي خلف "السي تاون" ضاحية الأمن سابقا من السبت حتى الأحد، عبدون الجنوبي حول السفارة الأسترالية، من الثلاثاء حتى الخميس، المنطقة الواقعة بين الدوار الخامس والدوار الرابع وخلف رئاسة الوزراء، من الخميس حتى الجمعة، المنطقة الواقعة بين الدوار الثالث والدوار الرابع، من الخميس حتى الجمعة، حي الرونق حول مكتب مياهنا غرب عمّان، من الجمعة حتى الأحد، السهل خلف مدارس فيلادلفيا، من الاثنين حتى الثلاثاء، عبدون حول النادي الأرثوذكسي، من الخميس حتى الجمعة.



عبدون حول السفارة البريطانية، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، وادي عبدون حي القيسية، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، قرية عبدون وحول منطقة السفارة السعودية، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، عبدون شارع إربد وما حوله، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، البيادر السهل حول النادي الأهلي، من مساء الاثنين حتى صباح الأربعاء، البيادر المنطقة الصناعية، من مساء الاثنين حتى صباح الأربعاء، البيادر خلف "ياسر مول"، من مساء الاثنين حتى صباح الأربعاء، البيادر الدمينة، من مساء الاثنين حتى صباح الأربعاء، دير غبار المنخفض حول سوبر ماركت "زيت وزعتر"، من صباح الأحد حتى مساء الاثنين.

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