الوكيل الإخباري - عممت دائرة الجمارك، القرار الحكومي الذي يضيف تعديلات على قرار شطب واستبدال مركبات "الهايبرد"، التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي.

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وجاء في التعديلات التي عممتها دائرة الجمارك عدم اشتراط مساواة سعة المحرك للسيارات القديمة لغايات الشطب.



ووفق التعميم، طلب مدير عام الجمارك العمل على اعفاء المركبات التي تعمل جزيئا على الكهرباء (المهجنة) والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها ولا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مقابل شطب مركبة في حال الاستبدال أو الشطب من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب النظام الأصلي واخضاعها للضريبة الخاصة 44% بدلا من 59% وبغض النظر عن سعة محرك المركبة التي تم شطبها.



واشترط التعميم، لاستمرار الاعفاء ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وفق الية الشطب المعتمدة والتنازل عن السيارة المشطوبة لصالح الخزينة وتسليمها الى المركز الجمركي المعني.



ووفق التعميم ايضا، يتم العمل على اعفاء المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مقابل شطب مركبة بذات سعة المحرك أو أكبر في حال الاستبدال من الضريبة الخاصة المفروضة عليها واخضاعها للضريبة الخاصة بنسبة 44% بدلا من 59%.