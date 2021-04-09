تعديلات مرورية في شوارع اربد

الوكيل الاخباري - استثمرت بلدية اربد الكبرى فترة الحظر الشامل ليوم الجمعة بإجراء تعديلات مرورية في اعرق شوارع مدينة اربد واكثرها نشاطا وحيوية.

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وشملت التعديلات التي باشرت كوادر البلدية بتنفيذها مساء الخميس، ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم، بإزالة الجزيرة الوسطية نهاية شارع فلسطين بدءاً من ميدان الشهيد وصفي التل وانتهاء بما يعرف بإشارة الملكية.



وقال الناطق الاعلامي باسم البلدية رداد التل لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن هذا التعديل جاء بناء على توصية من لجنة السير التي تضم عددا من الجهات بما فيها دائرة المرور في البلدية وقسم سير إربد وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ومختصين في مجال المرور من الجامعات.



وبين التل، أن التعديل الذي شمل هذا الجزء من شارع فلسطين سيكون السير فيه باتجاه واحد من الغرب الى الشرق، مشيرا الى أن توصية لجنة السير ارتأت بان ازالة الجزيرة الوسطية وجعل الشارع بمسرب واحد يعد من الحلول المرورية في المنطقة التي تشهد عادة ازدحاما واكتظاظا مروريا كونه يعد مركز وسط المدينة ويربطها من جهاتها الاربع.



واوضح التل، أنه بموازاة ذلك، فقد تم تنفيذ أعمال تصويب وضع الجزيرة الوسطية في بداية شارع بغداد الذي يلتقي مع شارع فلسطين ويخترقان وسط مدينة اربد شرقا وغربا.



ولفت الى ان وضع الجزيرة الوسطية فيه عيوب لا تأخذ كثافة السير بعين الاعتبار وهي تضيق وتتسع من نقطة لأخرى ما استدعى ازالتها واعادة انشائها بمواصفات هندسية جديدة، منوها بان تعديل الجزيرة يشمل المنطقة الممتدة من اشارة الملكية حتى ما يسمى بدوار البريد.



-(بترا)