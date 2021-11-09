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الثلاثاء، 09-11-2021 09:36 ص

تعديل أسس ايصال التيّار الكهربائي على حساب فلس الريف

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الوكيل الاخباري- وافق مجلس الوزراء اخيرا على الأسس المعتمدة لإيصال التيّار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، والتي تأتي لغايات تحسين خدمات إيصال التيّار الكهربائي وتبسيط إجراءاتها، وتوسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف.

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وقال مدير الكهرباء وكهربة الريف بوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايده، ان دراسة الاسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف مستمرة وكلما اقتضت الحاجة لذلك ، ووفقاً للطلبات المقدمة من المواطنين، مشيرا الى انه تم خلال العام الحالي التعديل على الاسس المعتمدة لفلس الريف ثلاث مرات.


واضاف، انه تمت مراجعة واعادة دراسة الاسس للمرة الثالثة خلال عام 2021 وعرضها على مجلس الوزراء، حيث وافق على ايصال التيار الكهربائي للمنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم بكلفة حدها الاقصى 800 دينار.


وبين انه تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لمزارع الثروة الحيوانية، والمشروعات الانتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة بالمناطق النائية والتي ستعمل على تنمية المجتمع المحلي وخدمة المواطنين وتعزيز الاعتماد على الذات وايجاد فرص عمل في هذه المناطق.


واكد ان ذلك جاء تلبية لطلبات المواطنين المتكررة والمتعلقة بإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم وبناء على توجيهات وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بضرورة مراجعة واعادة دراسة اسس ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف حرصاً على خدمة المواطنين وتخفيف الاعباء المالية عنهم والناتجة عن ايصال التيار الكهربائي لمساكنهم.


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