تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

الوكيل الإخباري - قررت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، تعديل أوقات القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم الأحد 2022/10/30.

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وتقرر العمل بالمواقيت الجديدة، كما يلي:



1- سيتم تأخير عقارب الساعة لدى الجانب الآخر بتأخير عقارب الساعة لديهم 60 دقيقة.



2- سيتم مغادرة اول باص عرب من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.



3- مغادرة اخر باص عرب عند الساعة 9:30 بدلا من الساعة 8:30.



4- مغادرة اول شاحنة من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.



ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين لمراعاة فرق التوقيت بين الجانبين لتجنب فترة الانتظار في فترة الصباح.