الأحد 30-10-2022
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الأحد، 30-10-2022 10:33 ص

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

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الوكيل الإخباري - قررت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، تعديل أوقات القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم الأحد 2022/10/30.

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وتقرر العمل بالمواقيت الجديدة، كما يلي:


1- سيتم تأخير عقارب الساعة لدى الجانب الآخر بتأخير عقارب الساعة لديهم 60 دقيقة.


2- سيتم مغادرة اول باص عرب من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.


3- مغادرة اخر باص عرب عند الساعة 9:30 بدلا من الساعة 8:30.


4- مغادرة اول شاحنة من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.


ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين لمراعاة فرق التوقيت بين الجانبين لتجنب فترة الانتظار في فترة الصباح.

 




 

 


 

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