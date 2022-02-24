الخميس 24-02-2022
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الخميس، 24-02-2022 03:38 م

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين، وذلك اعتبارا من يوم غد الجمعة 25 شباط 2022 وإلى إشعار آخر.

وقالت الإدارة في إدراج لها عبر منصة فيسبوك الخميس، إن حركة المسافرين المغادرين العرب باتجاه الضفة الغربية تبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً، فيما تبدأ حركة أول باص مغادر باتجاه الضفة عند الساعة الثامنة والنصف (٨:٣٠) صباحاً.

وكما تبدأ حركة أول حافلة (V. I. P والدبلوماسيين) بالمغادرة باتجاه الضفة عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

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