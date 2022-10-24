تعديل أوقات محاضرات جامعة اليرموك اعتباراً من الاحد القادم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد تعديل أوقات الدوام في جامعة اليرموك ليصبح دوام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 4:30 مساء إعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 30/10/2022.

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ووفقاً للقرار ، قال مساد في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" فأن المحاضرة الاولى ستبدأ في جامعة اليرموك الساعة 8:30 صباحاً ، واخر محاضرة ستنتهي الساعة 4:30 مساءً تماشياً مع قرار الحكومة تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام .



وكان قد قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ترك تحديد مواعيد دوام طلبة الجامعات إلى إدارات الجامعات لتُقرر ما تراه مناسباً، وبما يراعي مقتضيات المصلحة العامة، علماً بأن دوام الجامعات يبدأ أساساً الساعة الثامنة صباحاً.

