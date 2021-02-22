تعديل السقوف السعرية لدجاج النتافات

الوكيل الاخباري - قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي تعديل السقف السعري للدجاج الحي المباع من خلال النتافات ليصبح 165 قرشا للكيلو بدلا من 155 قرشا، اعتبارا من اليوم الاثنين بضوء ارتفاع كلف الإنتاج اخيرا، في حين تم الإبقاء على السقف السعري للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو.

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وعقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم اجتماع بحضور رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة، وعدد من المزارعين مربي الدواجن تم خلاله استعراض ومناقشة كلف المواد الاولية والكلف التشغيلية لأسعار لحوم الدجاج وانعكاسها على مؤشرات اسعار لحوم الدجاج، كما اطلعت الوزارة على فواتير الشراء للمواد الأولية التي تم طلبها من قبل المزارعين.



وجاء القرار في ضوء المراجعة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للسقوف السعرية للدجاج الطازج، والدجاج الحي المباع من خلال النتافات التي تم تحديدها الأربعاء الماضي، حيث تبين وجود ارتفاع في كلف الإنتاج بسبب الزيادة في أسعار المواد الأولية كالأعلاف وأسعار الصوص وكلف التدفئة نظرا للأحوال الجوية والكلف التشغيلية وذلك خلال شهر شباط الحالي مقارنة مع الأسعار والكلف خلال الربع الرابع من العام الماضي.



واوضحت الوزارة أنه سيتم مراجعة كلف انتاج الدواجن محليا ومؤشرات الأسعار للدجاج الحي والطازج باستمرار بحيث يتم تخفيض أو الغاء السقوف السعرية تبعا للمتغيرات التي تطرأ على كلف الانتاج وبما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك.



-- (بترا)

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