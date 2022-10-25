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الثلاثاء، 25-10-2022 12:17 م

تعديل اوقات المحاضرات في "الهاشمية" و "الحُسين بن طلال" اعتباراً من الاحد المقبل

طلبة يسيرون في إحدى ساحات جامعة الحسين بن طلال-(أرشيفية)


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال في معان الدكتور عاطف الخرابشة تعديل أوقات الدوام في الجامعة ليصبح دوام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 5 مساءً إعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 30/10/2022. 

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ووفقاً للقرار ، قال الخرابشة في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" أن المحاضرة الاولى ستبدأ في جامعة الحسين بن طلال الساعة 8:30 صباحاً ، واخر محاضرة ستنتهي الساعة 5 مساءً تماشياً مع قرار الحكومة تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام .


على صعيد اخر قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون تعديل أوقات الدوام في الجامعة ليصبح دوام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 4:30 مساء إعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 30/10/2022 تماشيا مع القرار الحكومي بتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.


 




 

 


 

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