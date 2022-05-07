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السبت، 07-05-2022 01:57 م

تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن اعتباراً من بداية العام الجامعي 2023 / 2024

التعليم العالي3


الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً، وبناءً على تنسيب لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية الموافقة على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية، على أن يتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من بداية العام الجامعي 2023 / 2024 وفقاً لما يلي: 

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"أ- الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي (2023/2024) وعلى النحو الآتي:


• الطب وطب الأسنان: (85%)
• الهندسة والعمارة، والصيدلة، والطب البيطري: (80%) 
• باقي التخصصات :تطبق عليها الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية


ب- الموافقة على أن تكون فتـرة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة على النحو الآتي وذلك اعتباراً من العام الجامعي (2023/2024):


1- درجة البكالوريوس: الانتظام والإقامة طول فترة الدراسة.
2- درجة الماجستير (كافة التخصصات): الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة بواقع (8) أشهر يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) شهور متصلة أو فصل دراسي لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.
3- درجة الدكتوراه (كافة التخصصات): الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (5) فصول دراسية بواقع (20) شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.


 




 

 


 

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