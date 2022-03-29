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الثلاثاء، 29-03-2022 03:11 م

تعديل دوام الموظفين والعيادات والزيارات بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الإخباري - حدد مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور محمد الغزو اوقات دوام الموظفين والعيادات الخارجية، والزيارات للمستشفى خلال شهر رمضان المبارك.

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وبين الغزو أن الدوام الرسمي للموظفين سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، ويستثنى من ذلك من تستدعي طبيعة عملهم خلاف ذلك، أما دوام العيادات الخارجية فسيبدأ للعيادات الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى 11:30 ظهراً، والعيادات المسائيّة من الساعة 11:30 ظهراً ولغاية 2 من بعد الظهر.


وحول أوقات زيارة المرضى خلال أيام الدوام الرسمي، أوضح أنها قسمت لفترتين الأولى: من الساعة الثالثة والنصف مساءً حتى الخامسة والنصف مساءً، والثانية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.


أما خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية فقسمت لفترتين أيضاً، الأولى من الساعة الواحدة والنصف مساءً حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً، والثانية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، مؤكداً أن قسم الإسعاف والطوارئ سيستقبل المرضى على مدار الساعة.


 




 

 


 

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