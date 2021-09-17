تعديل رواتب وعلاوات موظفين في الجامعات الحكومية يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية امس نظام معدل لنظام الموظفين الإداريين والفنيين بالإضافة الى نظام العلاوات والرواتب للعاملين في عدد من الجامعات الرسمية.



وبحسب الجريدة الرسمية، فان التعديلات على أنظمة الرواتب شملت كلا من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنلوجيا الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة وجامعة آل البيت والجامعة الهاشمية وجامعة البلقاء التطبيقية، بالإضافة الى جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية والجامعة الألمانية الأردنية.

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