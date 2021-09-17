الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

أمير قطر وولي عهد السعودية والشيخ طحنون بن زايد في لقاء ودي على البحر الأحمر

موعد الانتخابات المحلية الفلسطينية في كانون الأول المقبل

الجامعة العربية تدعو القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد والتمسك بالحوار

اختتام برنامج القائد الشبابي بالمستوى المتقدم

وزير السياحة يشارك بالملتقى الدولي لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم

افتتاح ملتقى الفن والجمال الثالث بالعقبة

إطالة فترة مكوث السائح مطلب أساسي في مادبا

12 ألفا و479 إصابة كورونا نشطة في الأردن

تعديل رواتب وعلاوات موظفين في الجامعات الحكومية يدخل حيز التنفيذ

وزير الاوقاف: الحرية ليست بتزوير الحقائق

الجمعة، 17-09-2021 06:56 م

تعديل رواتب وعلاوات موظفين في الجامعات الحكومية يدخل حيز التنفيذ

9202112154124126883437


الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية امس نظام معدل لنظام الموظفين الإداريين والفنيين بالإضافة الى نظام العلاوات والرواتب للعاملين في عدد من الجامعات الرسمية.

وبحسب الجريدة الرسمية، فان التعديلات على أنظمة الرواتب شملت كلا من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنلوجيا الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة وجامعة آل البيت والجامعة الهاشمية وجامعة البلقاء التطبيقية، بالإضافة الى جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية والجامعة الألمانية الأردنية. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

اختتام برنامج القائد الشبابي بالمستوى المتقدم

22

وزير السياحة يشارك بالملتقى الدولي لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم

العقبة

افتتاح ملتقى الفن والجمال الثالث بالعقبة

9

إطالة فترة مكوث السائح مطلب أساسي في مادبا

الصحة

12 ألفا و479 إصابة كورونا نشطة في الأردن

920211616209233464795

وزير الاوقاف: الحرية ليست بتزوير الحقائق

أخبار متعلقة
main_image61436c15d10cd

قانون مكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ

دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

موظفون حكوميون الى التقاعد - اسماء

420212210572132317685

الصحة: فصل 6 موظفين من مواقع عملهم- أسماء

الصحة

الصحة تفصل موظفين لتغيبهم عن عملهم

إرادة ملكية

صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون الأمانة

رئاسة

تعليمات جديدة للتخييم في وادي رم