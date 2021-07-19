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الإثنين، 19-07-2021 11:56 ص

تعديل ساعات الحظر الجزئي أمام الحكومة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء تصريحات أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي ، حول إمكانية  الزيادة في ساعات الحظر الجزئي بعد عيد الأضحى المبارك، فقد أبدى الأردنيون استياءهم حيال هذا الأمر على ضوء رصد "الوكيل الإخباري" لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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وأشار البلبيسي في تصريحات صحفية سابقة ، إلى أنه يتمنّى أن لا تضطر الحكومة إلى العودة للإغلاقات لأن ذلك يعاكس خطتها واستراتيجيتها القادمة  . 

 

 وأوضح أن الموجة الثانية من كورونا ، تتطلب المزيد من الإجراءات الحكومية التقييدية لمزيد من الحرص من قبل المواطنين، مؤكداً صعوبة العودة إلى الإغلاقات.

 

وتأتي تلك التصريحات في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

 

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