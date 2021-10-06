تعديل ساعات الدوام الرسمي للعاملين بجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد تعديل ساعات الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة من إداريين وفنيين لتكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل 10/10/2021، وذلك بمناسبة بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021/2022 .



واستثنى القرار الوحدات التي تتطلب طبيعة عملها غير ذلك فيصار إلى وضع ترتيبات خاصة بدوام العاملين فيها تتناسب وطبيعة عملهم.

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