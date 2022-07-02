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السبت، 02-07-2022 04:38 م

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

...نن


الوكيل الاخباري -أعلنت ادارة امن الجسور، اليوم السبت تعديل اوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 3/7/2022 و لإشعار آخر.

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ووفق الإعلان جاء التعديل كما يلي:


* ايام الاسبوع من الاحد الى الخميس تبدأ حركة المسافرين العرب وال V. I. P والدبلوماسيين والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة الثامنة (08:00) صباحاً ولغاية الساعة التاسعة (21:00) مساءً.


* أيام الجمعة والسبت تبدأ حركة المسافرين العرب وال V. I. P والدبلوماسيين والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة الثامنة (08:00) صباحاً ولغاية الساعة التاسعة (12:00) ظهرا.


* حركة المعبر التجاري (الشحن) يبقى كالمعتاد.


* تنويه لجميع المسافرين الذين يرغبون بالسفر بأتجاه الضفة الغربية التواجد في الجسر قبل الموعد بساعة.


* يبدأ العمل بالتوقيت الجديد في جسر الملك حسين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/7/2022 وحتى إشعار آخر.


للاستفسار يرجى التواصل على :
الإدارة:
٠٥٣٥٨١٠٣٠
٠٥٣٥٨١٦١٥


 




 

 


 

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