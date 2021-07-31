تعديل على آلية تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات

الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه وحرصاً منها على مزيد من التسهيل على أبنائها الطلبة وتبسيط الإجراءات عليهم فقد تم هذا العام إجراء تعديل على آلية تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والتجسير، حيث كانت الآلية في الأعوام الماضية تعتمد على قيام الطالب بشراء طلب القبول الموحد باستخدام آلية الدفع الإلكتروني وإنتظار وصول رسالة نصية إلى هاتفه الخلوي تتضمن اسم المستخدم والرمز السري ومن ثم الدخول إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وتعبئة الطلب وتخزينه.



ولكن هذا العام أصبحت الآلية معاكسة، وذلك بأن يقوم الطالب بالدخول أولا إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وتقديم الطلب وتخزينه ثم التوجه إلى إحدى قنوات الدفع التي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني (مكاتب البريد الأردني، المحافظ الإلكترونية، جميع بنوك المملكة، محلات الصرافة المعتمدة، أكشاك إي فواتيركم) لدفع رسم تقديم الطلب، حيث سيكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.



وللإطلاع على مزيد من التفاصيل يمكن مشاهدة الفيديو التوضيحي لعملية تقديم طلبات القبول الموحد:

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