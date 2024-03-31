تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق (31/3/2024).

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وقالت الإدارة، إن أوقات العمل من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (7:00).



وبيّنت أنه تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، ومغادرة آخر باص سياحة، ومركبات خاصة عند الساعة (17:00) ومغادرة آخر باص vip، ودبلوماسيين عند الساعة (18:00) .



وأضافت أن ساعات العمل يوم الجمعة، تبدأ لجميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (7:00) وتنتهي عند الساعة (13:00)، أما يوم السبت يكون الجسر مغلقاً ولا حركة على الإطلاق.



ونوهت الإدارة إلى أنه على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.





