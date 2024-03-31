الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - مقتل 7 وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا

محامي الحكومة البريطانية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي

مدير مستشفى كمال عدوان: نحن المستشفى الوحيد المتاح للحالات الحرجة

كتائب شهداء الأقصى: مجاهدونا خط أحمر وكل من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم منزلا بحثا عن مطلوبين

وفيات الاحد 31/ 3/ 2024

الأرصاد تحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من اليوم

مسؤولة مستقيلة من الخارجية الأميركية: لم يستمع أحد لمخاوفنا إزاء غزة

الأرجنتين توقف عملية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

الأحد، 31-03-2024 06:03 ص

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من اليوم

م


الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق (31/3/2024).

اضافة اعلان


وقالت الإدارة، إن أوقات العمل من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (7:00).


وبيّنت أنه تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، ومغادرة آخر باص سياحة، ومركبات خاصة عند الساعة (17:00) ومغادرة آخر باص vip، ودبلوماسيين عند الساعة (18:00) .


وأضافت أن ساعات العمل يوم الجمعة، تبدأ لجميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (7:00) وتنتهي عند الساعة (13:00)، أما يوم السبت يكون الجسر مغلقاً ولا حركة على الإطلاق. 


ونوهت الإدارة إلى أنه على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في محافظة المفرق

0

أوقاف الأغوار الشمالية تنظم أفطارا خيريا للأيتام

0

لقاء حواري بين جمعية الكشافة والمرشدات وصناع القرار في وزارة المياه

الامن

الأمن العام : توقيف عدد من مثيري الشغب وسنتعامل بحزم

1711829470044

حزب عزم يرفض أي مساس بأمن واستقرار الوطن

2

ثقافة الكرك تواصل أمسياتها الرمضانية

أخبار متعلقة
13991809699_601f56ccc3_c

الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة