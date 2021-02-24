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الأربعاء، 24-02-2021 07:38 م

تعديل على ساعات الحظر الليلي بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، البلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، بحيث يزيد البلاغ ساعات الحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة.
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وينص البلاغ 24 على أنه يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق الأردن بدءا من الساعة 10 ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة 6 صباحا من السبت من كل أسبوع.

ويسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

وبحسب البلاغ، يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة 10 ليلا وحتى 6 صباحا، فيما تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحا باستثناء منشآت يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

وأوضح البلاغ أن هذه الأحكام تسري اعتبارا من ليلة الجمعة الموافق 25 شباط/ فبراير الحالي وحتى إشعار آخر.

 




 

 


 

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