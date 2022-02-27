تعديل مدة الحجر على تطبيق سند اعتباراً من الثلاثاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكدت الناطق باسم وزارة الاقتصاد الرقمي شروق هلال تعديل مدة الحجر المنزلي على تطبيق سند ليتوافق مع الإجراءات الحكومية التخفيفية والتي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم الأول من آذار.

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وأضافت هلال في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن تطبيق سند سيعتمد مدة الحجر الصحي عند الإصابة بفيروس كورونا 5 أيام فقط واليوم السادس سيتحول سند إلى اللون الأخضر تلقائياً مضيفة أن "سند" سيعتمد النتيجة من تاريخ أخذ العينة.



ونوهت أنه يمكن للشخص المصاب عدم إجراء فحص "PCR"بعد اليوم الخامس بحسب بروتوكول الصحة .



وتدخل الإجراءات الحكومية التخفيفية حيز التنفيذ في 1 آذار والذي يصادف بعد غد الثلاثاء .



