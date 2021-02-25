الخميس 25-02-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 25-02-2021 12:51 م

وفق مديرية الأمن العام

تعديل مواعيد الزيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، انه جرى تعديل أوقات وايام زيارة مراكز  الإصلاح والتأهيل ، تماشياً مع القرارات وأوامر الدفاع بفرض حظر شامل يوم الجمعة وحفاظاً على حقوق النزلاء والتسهيل على ذويهم وابقائهم على تواصل مستمر معهم فقد تُقرر ابقاء ايام الزيارة لثلاثة ايام في الاسبوع حيث سيتم فتح باب الزيارة يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة مع زيادة ساعات الزيارة، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً .

واكد الناطق الاعلامي، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، انه وبذلك تصبح ايام الزيارة على النحو التالي: 

- (احد ، ثلاثاء ، خميس )لذوي النزلاء من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً .

- ايام السبت واثنين والأربعاء خُصصت لزيارة المحامين .

راجين من الجميع التقيد بتلك المواعيد والالتزام بالشروط الصحية خلال أوقات الزيارة.

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