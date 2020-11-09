الإثنين 09-11-2020
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام في بنك تنمية المدن والقرى اليوم

تعديل مواعيد مستشفى الجامعة

بدء تنفيذ الخطة الأمنية قبــــل الانتخابات

صرف رواتب التعليم الإضافي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الصمت الانتخابــي يدخل حيز التنـــفيذ

أسعار الذهب الإثنين 9/11/2020

أجواء لطيــفة اليوم

فريق من الخدمات الطبية يجري عملية نادرة لمصابة بفيروس كورونا

السماح للصيدليات بإيصال الادوية الى المنازل خلال الحظر الشامل




الإثنين، 09-11-2020 08:48 ص

ليوم الانتخابات وأيام الحظر الشامل

تعديل مواعيد مستشفى الجامعة

مس
مستشفى الجامعة الأردنية


الوكيل الإخباري - أعلن مستشفى الجامعة الأردنية جدولة وتعديل مواعيد العيادات الخارجية المحجوزة خلال يوم الانتخابات وأيام الحظر الشامل ، موضحا انه سيتم إرسال رسائل نصية للمراجعين قبل الموعد الجديد بيوم.

اضافة اعلان

وأكد المستشفى في بيان، اليوم الاثنين، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، ان هذا الاجراء يأتي تزامنا مع قرار الحكومة بتعطيل الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة غدا الثلاثاء، بسبب الانتخابات النيابية، وقرار فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتباراً من مساء الثلاثاء وحتى صباح يوم الأحد المقبل.


وأوضح المستشفى أنه يمكن الاستفسار عن المواعيد الجديدة من خلال الدخول الى المنصة، والاستعلام عن المواعيد من خلال الضغط على "أيقونة" المواعيد المحجوزة.

 

اظهار ألبوم ليست


اظهار ألبوم ليست


اظهار ألبوم ليست


اظهار ألبوم ليست


اظهار ألبوم ليست



 




 

 


 

إقرأ ايضا
57ab25a0637ede1d1b2b5d92f587a352

ضبط 5 الاف قطعة من مستحضرات تجميل غير مجازة

251177

تعليق الدوام في بنك تنمية المدن والقرى اليوم

1120202235131875698759

اغلاق مكاتب شركة مياه اليرموك اليوم بسبب كورونا

-1313915102

تعليق الدوام في وزارة العمل ومديرية عمل سحاب

الامن

بدء تنفيذ الخطة الأمنية قبــــل الانتخابات

راتب

صرف رواتب التعليم الإضافي

أخبار متعلقة
علي-العايد-ايجاز-صحفي-2810202001

الناطق بإسم الحكومة للوكيل : ما يتم تداوله حول صرف الرواتب قبل الحظر الشامل عارٍ عن الصحة

10202029113555608251804

توضيح حول موعد حظر التجول الشامل بالاردن

كوز

توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة

1020201416367674261688

الخصاونة يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

10202013134721839759529

الحكومة تكشف شروط توقف الحظر الشامل بالاردن

CZ8ucihWkAANEbC

زيارة مفاجئة للوزير المفلح