تعديل مواعيد مستشفى الجامعة

الوكيل الإخباري - أعلن مستشفى الجامعة الأردنية جدولة وتعديل مواعيد العيادات الخارجية المحجوزة خلال يوم الانتخابات وأيام الحظر الشامل ، موضحا انه سيتم إرسال رسائل نصية للمراجعين قبل الموعد الجديد بيوم.

اضافة اعلان



وأكد المستشفى في بيان، اليوم الاثنين، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، ان هذا الاجراء يأتي تزامنا مع قرار الحكومة بتعطيل الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة غدا الثلاثاء، بسبب الانتخابات النيابية، وقرار فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتباراً من مساء الثلاثاء وحتى صباح يوم الأحد المقبل.



وأوضح المستشفى أنه يمكن الاستفسار عن المواعيد الجديدة من خلال الدخول الى المنصة، والاستعلام عن المواعيد من خلال الضغط على "أيقونة" المواعيد المحجوزة.

اظهار ألبوم ليست



اظهار ألبوم ليست

اظهار ألبوم ليست

اظهار ألبوم ليست

اظهار ألبوم ليست





