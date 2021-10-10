تعديل وزاري في الأردن يشمل 7 حقائب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مصادر مطلعة ان التعديل الوزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة سيعلن خلال الاسبوع الحالي.

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والانطباع السياسي حتى الآن أن الخصاونة سيطرح ورقة التعديل الوزاري لا بل قد يكون قد جهّز أوراقه بهذا الخصوص وسط أنباء وتسريبات بخروج عدد من الوجوه الوزارية والاستعانة بطاقم اخر ومختلف خصوصا مع وجود مشكلات وضجيج لها علاقة باكثر من وزارة .



ورجحت المصادر أن يشمل التعديل الحكومي المرتقب 7 وزراء جدد .



ولفتت المصادر انه من أبرز ملامح التعديل الجديد، ظهور الحاجة الى فريق اقتصادي قوي، وإنهاء الحالة الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي، عبر الاستعانة بوزير مخضرم .



وفي المحصلة، فإن التعديل المرتقب سيكون محدودا، بحيث لا يتجاوز عدد الوزراء الداخلين للحكومة سبعة، فيما يمكن أن يعاد النظر بعدد من الوزارات، سواء بالإلغاء او الاستحداث او الدمج، وتشكيل فريقين أحدهما اقتصادي والآخر سياسي لتنشيط عجلة الاقتصاد من جانب وفتح علاقات خارجية وإسناد جوهر مخرجات منظومة السياسة التي انتهت أعمالها من جانب آخر.

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