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السبت، 11-03-2023 10:36 ص

تعرف الى عدد ساعات الصيام في المملكة خلال الشهر الفضيل

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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لم يتبق سوى أيام  قليلة على بداية الشهر الفضيل، إذ يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس/آذار المقبل .

وفقاً لامساكية مواعيد الأذان الصادرة عن وزارة الأوقاف الأردنية ان الامساك في  اليوم الثاني والعشرين من آذار ،  في تمام الساعة الـ 5:16 دقيقة فجراً والافطار بتمام الساعة 6:55 مع غروب الشمس  لتكون اجمالي عدد ساعات الصيام 13 ساعة و 39 دقيقة اذا صادف أول يوم من رمضان الأربعاء  . 

واذا اعلن سماحة المفتي العام للمملكة اكتمال رؤي الهلال وأول ايام رمضان المبارك الخميس  23 من آذار ، الامساك يصبح في  تمام الساعة 5:15 فجراً والافطار في تمام الساعة 6:56 مساءا ليكون اجمالي عدد ساعات صيامنا 13 ساعة و 41 دقيقة .

لتتفاوت بعد ذلك عدد ساعات الصيام بين الـ 13 ساعة الى 15 ساعة آواخر أيام الشهر الفضيل .

وكانت قد اكدت دائرة الافتاء الاردنية في بيان لها أن يتم تحري هلال الشهر بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس/آذار 2023.

 




 

 


 

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