تعرف الى عدد ساعات الصيام في المملكة خلال الشهر الفضيل

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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لم يتبق سوى أيام قليلة على بداية الشهر الفضيل، إذ يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس/آذار المقبل .



وفقاً لامساكية مواعيد الأذان الصادرة عن وزارة الأوقاف الأردنية ان الامساك في اليوم الثاني والعشرين من آذار ، في تمام الساعة الـ 5:16 دقيقة فجراً والافطار بتمام الساعة 6:55 مع غروب الشمس لتكون اجمالي عدد ساعات الصيام 13 ساعة و 39 دقيقة اذا صادف أول يوم من رمضان الأربعاء .



واذا اعلن سماحة المفتي العام للمملكة اكتمال رؤي الهلال وأول ايام رمضان المبارك الخميس 23 من آذار ، الامساك يصبح في تمام الساعة 5:15 فجراً والافطار في تمام الساعة 6:56 مساءا ليكون اجمالي عدد ساعات صيامنا 13 ساعة و 41 دقيقة .



لتتفاوت بعد ذلك عدد ساعات الصيام بين الـ 13 ساعة الى 15 ساعة آواخر أيام الشهر الفضيل .



وكانت قد اكدت دائرة الافتاء الاردنية في بيان لها أن يتم تحري هلال الشهر بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس/آذار 2023.