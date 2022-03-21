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الإثنين، 21-03-2022 10:30 ص

تعرف على آلية الاقتراع في الانتخابات المحلية - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، آلية الاقتراع الصحيحة، في انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

وأوضحت الهيئة أنه للإدلاء بالصوت بشكل صحيح، وحتى لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة، يستلم المقترع 3 أوراق اقتراع؛ ورقة الانتخاب ذات اللون الأزرق لانتخاب رئيس البلدية، ويتم التأشير على اسم أو رقم مرشح واحد لاختيار رئيس البلدية.

أما ورقة الانتخاب ذات اللون الرمادي لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، حيث يتم التأشير على اسم المرشحين المختارين بعدد أعضاء المجلس البلدي أو الدائرة الانتخابية.

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وورقة الانتخاب الخضراء هي، لانتخاب أعضاء مجلس المحافظة، وذلك بالتأشير على اسم مرشح أو رقم واحد للدوائر التي خصص لها مقعد واحد في مجلس المحافظة أو مرشحين اثنين بحد أعلى للدوائر التي خصص لها مقعدين أو أكثر.


وبالنسبة لمناطق أمانة عمّان، سيقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بتسليم المقترع ورقتي اقتراع فقط؛ حيث أن ورقة الانتخاب الرمادية لانتخاب أعضاء مجالس أمانة عمان، ويتم التأشير على اسم أو رقم مرشح واحد لاختيار مجلس أمانة عمان.


أما ورقة الانتخاب ذات اللون الأخضر، هي لانتخاب أعضاء مجلس المحافظة، حيث يتم التأشير على اسم مرشح أو رقم واحد لمناطق أمانة عمّان.

 

 

 




 

 


 

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