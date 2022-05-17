الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 08:12 ص

تعرف على أسعار الخضار في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3686.550 طن، توزعت على 2410.831 طن خضار،1042.380 طن فواكه، و 233.340 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1001.295 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 10 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :

 



 




 

 


 

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