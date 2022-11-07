الإثنين 07-11-2022
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تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الإثنين، 07-11-2022 09:09 ص

تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3271.836 طن، توزعت على 1732.130 طن خضار،1264.036 طن فواكه، و 275.670 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1059.855طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 55 إلى 80 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 80.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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