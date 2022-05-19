الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 19-05-2022 07:25 ص

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3334.530 طن، توزعت على 2309.934 طن خضار،795.404 طن فواكه، و 229.192 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1323.444 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 10 إلى 20 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 35 قرش، خيار من 10 إلى 30 قرش.




 




 

 


 

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