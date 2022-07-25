الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 25-07-2022 08:17 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3494.166 طن، توزعت على 2079.483 طن خضار،1240.393 طن فواكه، و 174.289 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1995.063 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 48 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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