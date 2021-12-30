الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 09:49 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2592.770 طن، توزعت على 1427.449 طن خضار، 914.506 طن فواكه، و250.815 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 404.960 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:

 


 




 

 


 

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