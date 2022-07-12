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تعرّف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

الثلاثاء، 12-07-2022 09:12 ص

تعرّف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

خضار ٢


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3832.732 طن، توزعت على 2244.646 طن خضار،1476.582 طن فواكه، و 111.504 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1980.504 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 17 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 



 




 

 


 

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