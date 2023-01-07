تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة السياحة الدينية، في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، إن عدد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة الهجري في شهر آب الماضي وحتى مطلع العام الحالي بلغ نحو 68 ألف معتمر براً وجواً.

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وقال روبين إن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة خلال الأشهر الخمسة الماضية، في تزايد وارتفاع، موضحا أن تزايد الإقبال جاء نتيجة العطلة المدرسية، والأسعار المناسبة والمشجعة لرحلات العمرة.



وتوقع زيادة في الطلب على رحلات العمرة خلال شهري كانون الثاني وشباط، داعياً الجهات المعنية إلى تمديد برنامج استدامة، وإعفاء مكاتب الحج والعمرة من رسوم التراخيص أو تخفيضها.



وأشار روبين، إلى أن سعر رحلة العمرة براً يتراوح ما بين 260-275 دينارا للشخص في الغرفة الرباعية، حيث يشمل المبلغ رسوم التأشيرة والإقامة والنقل بحافلات حديثة، في حين تتراوح أسعار رحلة العمرة جواً من 475-500 دينار للشخص، لافتا إلى أن أعداد الحافلات التي نقلت المعتمرين براً خلال الأشهر الخمسة الماضية، وصلت إلى 1450 حافلة.